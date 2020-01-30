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Kayserispor’un yeni transferi Diego Angelo: "Başarılı olmak için geldim"

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna kattığı Diego Angelo de Oliveira başarı sözü verdi.Hes Kablo Kayserispor’un Antalyaspor’dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki son transferi Diego Angelo, sarı kırmızılı takım ile anlaşmaya vardıktan sonra başarı sözü verdi.

Kayserispor’un yeni transferi Diego Angelo: "Başarılı olmak için geldim"

Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna kattığı Diego Angelo de Oliveira başarı sözü verdi.
Hes Kablo Kayserispor’un Antalyaspor’dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki son transferi Diego Angelo, sarı kırmızılı takım ile anlaşmaya vardıktan sonra başarı sözü verdi. Kayserispor tesislerinde sarı kırmızılı formayı giyip Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Başkan Yardımcısı Ali Kaynar ile birlikte objektiflere poz veren Diego Angelo, "Bugün kariyerimde yeni bir döneme giriyorum. Sezon sonuna kadar yeni evimde, şehirde olacağım. Kayserispor’a teşekkür ediyorum çünkü beni buraya getirmek için fedakarlık yaptılar. Hedefime ulaşmak gerek saha içinde gerek saha dışında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlardan gelen mesajlara çok teşekkür ediyorum. Haydi Kayseri. Biz inandık" dedi.

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İkindi
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Akşam
18:03
Yatsı
19:22

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Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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