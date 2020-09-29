KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "En hızlı toparlanma sanayi sektöründe"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, en hızlı toparlanmanın sanayi sektöründe olduğunu bildirdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı olağan meclis toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Burada konuşan Büyüksimitci, salgının etkilerinin tüm dünyada artarak devam ettiğini, bu süreçte hem ekonomilerin etkilendiğini hem de can kayıpları yaşandığını, tedbirlere uymanın son derece önemli olduğunu belirtti.

İkinci çeyrek büyüme rakamlarına değinen Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 küçüldü. Pandemiden dolayı adeta hayatın durduğu ikinci çeyrekte ülke olarak biz de payımıza düşeni almış olduk. 2019'un aynı dönemine göre İngiltere yüzde 21,7, Fransa yüzde 19, İtalya yüzde 17,3, Almanya yüzde 11,6 küçüldü. Bu rakamlara baktığımızda Avrupa ekonomilerine kıyasla bizim ekonomimizin daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Coğrafyamızdaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha hızlı bir çıkış yakalayarak, kayıplarımızı telafi edeceğiz. İnşallah 2020 yılını da 0,1 bile olsa büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum."