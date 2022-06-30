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KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ihracat verilerini değerlendirdi:

30.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sanayicilerimiz her türlü zorluğa rağmen üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türk ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatladı"

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ihracat verilerini değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayicilerin her türlü zorluğa rağmen üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türk ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatladığını belirtti.

Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ihracat verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, kentteki ihracatçıların mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,11 artışla 305 milyon 538 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini aktardı.

Açıklanan ihracat rakamlarının kendilerini mutlu ettiğini ve geleceğe umutla bakmak için kılavuz olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, "Geçen yıla göre ilk beş aylık artışımız yüzde 20,83 gerçekleşerek 1 milyar 646 milyon 974 bin dolar oldu. 2022 yılı mayıs ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, kablo ve metal ürünleri geliyor. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak ilk üç sırada yer alıyor." ifadesini kullandı.

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Kayseri olarak ihracatta iyi bir ivme yakaladıklarına işaret eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Geçen yıl hem pandemi hem de dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen 3,6 milyar dolar ihracat yaparak bir rekora imza atmıştık. Bu yıl da 4,3 milyar dolar civarında ihracat hedefimiz var. İnşallah bir aksilik olmazsa bu rakamı da rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum. İhracatımızın büyük bir kısmını da Avrupa ve Amerika'ya yapıyoruz, bu da ne kadar kaliteli mal ürettiğimizin bir kanıtı. Kayseri'mizin bir özelliği de biz ihracatımızın yarısı kadar ithalat yapıyoruz. Yani ülkemize döviz katkısı yapan, artı değer üreten bir iliz. Sanayicilerimiz her türlü zorluğa rağmen üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türk ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatladı. Yaptıkları ihracat ve üretimle ülke ekonomisine katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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