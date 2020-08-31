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Kaz yetiştiriciliği ilçenin yeni gelir kapısı olacak

KARABÜK HABERLERİ  | 31.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Karabük'ün Eflani ilçesinde, BAKKA tarafından desteklenen projeyle eğitimleri tamamlanan yetiştiricilere kaz palazları dağıtılacak - Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz: - "1 milyon 100 bin lira kaynak aktarıldı. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Eflani'de kaz yetiştiriciliğine başlayacağız. Üç yıl sonra Eflani'de vatandaşların gelir kaynağı kaz yetiştiriciliği olacak"

ORHAN KUZU - Eflani Belediyesi tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında üreticilere dağıtılacak kazların, ilçenin yeni gelir kapısı olması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edilen projeyle ilk etapta 60 yetiştiriciye 400'er kaz palazı verilecek ve büyütülen kazların pazarlaması yapılacak.

Projeyle kaz yetiştiriciliğinin ilçenin yeni gelir kapısı olması amaçlanıyor.

- "İş gücüne katılan kadın ve genç sayısını artırmak amacındayız"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, BAKKA tarafından kabul edilen projenin ilçenin çehresini değiştireceğini vurguladı.

İlçede yaşayan vatandaşlara kaz yetiştiriciliği hakkında bilgi ve becerilerini geliştirebileceği bir eğitim çiftliği kurmak ve iş gücüne katılan kadın ve genç sayısını artırmak hedefinde olduklarını belirten Ertuğrul, "Proje kapsamında 60 kadın ve gence kaz yetiştiriciliği, girişimcilik ve dijital okur yazarlık hakkında eğitimler verilecek." ifadesini kullandı.

Ertuğrul, projenin başvuru sahibinin Eflani Belediyesi, iştirakçi kurumların ise Eflani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu ve Eflani Ziraat Odası Başkanlığı olduğunu söyledi.

- "Vatandaşlara yeni bir gelir kapısı açılacak"

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz de kaz projesini araştırmak için Belediye Başkanı Ertuğrul ile Aksaray'a gittiklerini, kaz yetiştiriciliğinin verimli olduğunu ve vatandaşlara yeni bir gelir kapısı açacağı kanaatine varıldığını anlattı.

Aksaray'da 18 işletmede inceleme yaptıklarını ifade eden Karadeniz, "Şunu gördük ki bu kaz yetiştiriciliği yapan herkes işinden memnun. Bunu Eflani'ye uyarlayalım dedik. Önceki kaymakamımız Burak Öz de bize destek oldu. Kaymakamlık, belediye ve ziraat odası olarak proje yaptık. Projemizi BAKKA'ya sunduk. BAKKA projeyi onayladı. 1 milyon 100 bin lira kaynak aktarıldı. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Eflani'de kaz yetiştiriciliğine başlayacağız. Üç yıl sonra Eflani'de vatandaşların gelir kaynağı kaz yetiştiriciliği olacak." dedi.

Karadeniz, her köyden bir kişiye kaz üretimi ve bakımı üzerine eğitimler verileceğini dile getirerek, "Eğitim verdiğimiz her kişiye 400'er tane kaz verilecek. Kazları besleyip büyüttükten sonra pazarlaması yapılacak." diye konuştu.

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Eflani
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Deniz Eczanesi
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