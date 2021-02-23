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Kaza geçiren Tiger Woods hastaneye kaldırıldı

23.02.2021 22:53 | Son Güncelleme:
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Kaza geçiren Tiger Woods hastaneye kaldırıldı

Golcün önde gelen isimlerinden Tiger Woods, Los Angeles'taki trafik kazasının ardından hasteneye kaldırıldı.

Los Angeles Şerif Departmanı, Woods'un aracıyla trafik kazası geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Woods'un aracının ciddi derecede hasar aldığı belirtilirken, özel ekipmanlarla aracından çıkarılabildiği kaydedildi. Acil servis personelleri "Jaws of life" isimli alet ile arabanın belli kısımlarını söktükten sonra Woods'u araçtan çıkarabildi.

Amerika basınından gelen ilk bilgilere göre Tiger Woods'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kazanın Rancho Palos Verdes bölgesinde meydana geldiği, yerel polise göre ise Woods'un seyahat ettiği aracın takla attığı ve daha sonra aracında mahsur kaldığı belirtildi.

ARACIN SON HALİ

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