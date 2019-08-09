Mynet Trend

Kaza yapan alkollü sürücü, bahçede baygın bulundu

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.08.2019 16:03 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, trafik tabelası ve ağaca çarparak kaza yapan hafif ticari aracın sürücüsü Murat C., bir binanın bahçesinde baygın halde bulundu. Yaralı halde kaza yerinden ayrılıp, bahçeye girdiği belirlenen Murat C., 2,68 promil alkollü çıktı.

Kaza yapan alkollü sürücü, bahçede baygın bulundu

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi deniz yolunda meydana geldi. Selinus Sahili'nden şehir merkezine giden Murat C. yönetimindeki 07 UV 883 plakalı hafif ticari araç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'na geldiğinde kontrolden çıktı. Önce refüjdeki trafik tabelasına ardından da palmiye ağacına çarparak, durdu.

Kazayı görenler, yaralı sürücü Murat C. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ancak gelen sağlık ekibi, Murat C.'yi olay yerinde bulamayıp, geri döndü. Olay yerine gelen polislere, görgü tanıkları sürücünün yaralı halde araçtan inip gittiğini söyledi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Çevrede arama başlatan polis, Murat C.'yi, kaza yerinden 80 metre uzaklıktaki bir binanın bahçesinde kanlar içinde, yarı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat C.'nin 2.68 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Çiftçilerin zorlu mesaisi: Kavurucu sıcaklar bile durduramıyorÇiftçilerin zorlu mesaisi: Kavurucu sıcaklar bile durduramıyor
Yemin töreninde duygulandıran anlar: O askere sarılıp...Yemin töreninde duygulandıran anlar: O askere sarılıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Gazipaşa alkol

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşkınlık veren olay! Canlı halde kulağından çıkarıldı

Şaşkınlık veren olay! Canlı halde kulağından çıkarıldı

Güzel oyuncu ekranlara küstü! İşte son hali

Güzel oyuncu ekranlara küstü! İşte son hali

Kadınlar yol ortasında birbirine girdi!

Kadınlar yol ortasında birbirine girdi!

Yemin töreninde duygulandıran anlar: O askere sarılıp...

Yemin töreninde duygulandıran anlar: O askere sarılıp...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yola çıkacaklar dikkat! Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

Yola çıkacaklar dikkat! Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

Çiftçilerin sıcak havada hasat mesaisi

Çiftçilerin zorlu mesaisi: Kavurucu sıcaklar bile durduramıyor

Yemin töreninde duygulandıran anlar: Ağlayan 'öksüz' askere sarılıp, 'Ben de annenim' dedi

Yemin töreninde duygulandıran anlar: O askere sarılıp...

Marmaris'te çalınan iki milyon dolarlık tekne için Interpol devrede

Marmaris'te çalınan tekne için Interpol devrede!

Adana'da akılalmaz kaza! Duran araba adama çarptı

Adana'da akılalmaz kaza! Duran araba adama çarptı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Marmara'da sıcaklıklar artacak

Meteoroloji uyardı! Daha da artacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.