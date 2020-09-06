Kaza yapan motosiklet sürücüsü kaçtı

Erzincan’da motosikletiyle kaza yapan sürücü tedaviyi kabul etmeyerek olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 01.30 sıralarında Kırklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen plakasız motosiklet kaldırıma çarparak sürücü yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Tedaviyi kabul etmeyen kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü kaza sonrası hasar oluşan motosikleti bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri, motosikleti bırakarak kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatırken hasar oluşan motosiklet ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına götürüldü.

