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Kaza yapan motosiklete çarpmamak istedi, çelik bariyerlere çarptı

07.08.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza yapan motosiklete çarpmamak istedi, çelik bariyerlere çarptı

Otomobil sürücüsü, kaza yapan motosiklete çarpmamak için frene bastığında aracın dönerek bariyere çarptığını söyledi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Akın’ın kullandığı 06 BD 8758 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola girerek çelik bariyerlere çarptı. Otomobilde hasarın oluştuğu kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, otomobil sürücüsü Adem Akın, köprülü kavşağa geldiğinde önünde bir motosikletin kaza yapıp yerde yattığını, bu sırada yanından geçen aracın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığını söyledi.

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