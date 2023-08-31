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Kaza yaptı, ardından bariyerlere savruldu: 2 yaralı

31.08.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Nallıhan kavşağında iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza yaptı, ardından bariyerlere savruldu: 2 yaralı

Kaza, Mudurnu ilçesi Nallıhan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’dan Göynük istikametine gitmekte olan Mehmet Seymen yönetimindeki 14 AAJ 720 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Serdar Yeşilbaş idaresindeki 59 AHJ 184 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 14 AAJ 720 plakalı otomobil bariyerlere savruldu. Otomobil sürücüsü Mehmet Seymen ve Tuğba Altıngün yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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