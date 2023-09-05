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Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

05.09.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Muhammet Gün tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 30 Ağustos günü Beytepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Gün (38) idaresindeki 42 BFE 51 plakalı motosiklet sokak üzerinde seyir halinde iken A.H. yönetimindeki 42 MA 8745 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletten savrulan sürücü Gün ağır yaralandı. Gün, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi sebebiyle Konya’ya sevk edildi. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) çalışanı olduğu öğrenilen Muhammet Gün, Konya’da tedavi gördüğü hastanede 5 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Gün’ün cenazesinin Karaali Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

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