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Kazada ağır yaralanan öğretmen, 3 gün sonra hayatını kaybetti

19.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa-Kumru yolunda 16 Aralık günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Beşikçi (44) isimli öğretmenin yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen 52 ACA 611 plakalı Bayram G. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan Serkan U.’nun bacağı koptu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralı motosiklet sürücüsü Vedat Beşikçi ve Serkan U. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZADAN 3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Vedat Beşikçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Vedat Beşikçi’nin, Korgan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kazada ağır yaralanan Serkan U.’nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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