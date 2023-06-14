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Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

14.06.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da önceki gün bisikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Ali İkinci, Refahiye’de toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, önceki gün saat 08. 00 sıralarında Erzincan merkez Talip Kaban Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Demir (35) idaresindeki 34 EIV 979 plakalı otomobil kavşakta bisiklet kullanan Ali İkinci’ye (40) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve kafasını kaldırım taşına çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İkinci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Demir’de hastanede tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ali İkinci, Refahiye ilçesi Ekecik köyü köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


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