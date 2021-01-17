YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kazada hayatını kaybeden gazete dağıtıcısı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden gazete dağıtıcısı toprağa verildi

17.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gazete dağıtıcısı son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre, 16 Ocak Cumartesi günü merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde otomobilin refüjden çıkan motosiklete çarpması sonucu gazete dağıtıcısı Hasan Dayan (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gazete dağıtıcısı son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, 16 Ocak Cumartesi günü merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde otomobilin refüjden çıkan motosiklete çarpması sonucu gazete dağıtıcısı Hasan Dayan (50), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Hasan Dayan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Hasan Dayan, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyit Şahin Kurtuluş Mezarlığı’na defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

Konya Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:05
İkindi
15:41
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Betül Eczanesi
Karatay
Canbulat Eczanesi
Karatay
Begüm Eczanesi
Selcuklu
Burak Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Gönül Eczanesi
Selcuklu
Mekan-I Şifa Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Uzaktan eğitimlerle KOMEK kayıtları başlıyor

Uzaktan eğitimlerle KOMEK kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir’den Türkiye’ye örnek proje

Konya Büyükşehir’den Türkiye’ye örnek proje

Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

Karatay Belediyesi ilçeye trafik eğitim parkı kazandırıyor

Karatay Belediyesi ilçeye trafik eğitim parkı kazandırıyor

Başkan Karabacak’tan Bakan Kurum ve Başkan Altay’a teşekkür

Başkan Karabacak’tan Bakan Kurum ve Başkan Altay’a teşekkür

Maçın ardından

Maçın ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.