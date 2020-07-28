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Kazada hayatını kaybeden teğmen memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden teğmen memleketine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ramazan Caner Dadak'ın cenazesi, memleketine uğurlandı.

Görev yaptığı Bucak Karakolu'na giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dadak (26) için Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ile başlayan törende Dadak'ın biyografisi okundu. İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş tarafından dua edilmesinin ardından Dadak'ın naaşı memleketi Kırşehir'e uğurlandı.

Törene katılan Dadak'ın ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

Bucak Jandarma Karakolu'nda görevli Dadak'ın bekar olduğu öğrenildi.

Törene, Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Komutanı Sabri Kirişçi, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, silah arkadaşları ile polisler katıldı.

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