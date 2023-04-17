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Kazada hayatlarını kaybeden 16 yaşındaki iki arkadaş toprağa verildi

17.04.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da ehliyetsiz olarak kullandığı otomobilin direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki sürücü Şevval A. ile arkadaşı Meryem Y., toprağa verildi.

Kazada hayatlarını kaybeden 16 yaşındaki iki arkadaş toprağa verildi

Edinilen bilgilere göre, kaza Bayat ilçe merkezi yakının meydana geldi. Şevval A., (16) idaresindeki 06 CCB yönetimindeki otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi’nden baraj yolu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından beton elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerin polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Şevval A., olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan arkadaşı Meryem Y.’yi (16) ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Meryem Y.’de sevk edildiği Bayat Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden iki arkadaş için Bayat ilçe merkezindeki Çarşı Cami’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından arkadaşlar birlikte toprağa verildi.

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