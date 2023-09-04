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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden 3 gün sonra acı haber

04.09.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1 Eylül günü yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi altına alının bisiklet sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden 3 gün sonra acı haber

Kaza, 1 Eylül Cuma günü Side Mahallesi 1126 sokakta yaşandı. Gültepe kavşağı istikametinden Side istikametine seyir halindeki Nurettin Eren’in kullandığı 07 BIL 917 plakalı motosiklet ile Side istikametinden gelip D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki E. A.’un kullandığı 07 LL 049 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Nurettin Eren, Manavgat’ta kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Nurettin Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 günün sonunda yaşamını yitirdi.

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