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Kazadan kaçarken başka bir kazaya sebep oldu

21.06.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Kapaklı’da 3 aracın karıştığı maddi hasarlı ilginç bir trafik kazası meydana geldi.

Hafif ticari araca çarparak kaçan otomobil, başka bir araca daha çarparak durabildi. Kazada 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken, 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vatan Caddesi’nde hafif ticari bir araca çarparak camını kıran sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 ZA 109 plakalı otomobil, olay yerinden kaçarak Yaşar Doğu Caddesi yönüne gitti. Burada ters şeride giren otomobil, karşı şeritten gelen otomobile çarparak durabildi.
Kazada 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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