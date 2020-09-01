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Kazadan sonra yolu trafiğe kapatan köylüler, aydınlatma ve EDS istedi

AYDIN HABERLERİ  | 01.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Germencik Neşetiye’de dün gece meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından karayolunda toplanıp yolu trafiğe kapatan vatandaşlar, köyün içinden geçen karayolu üzerinde aydınlatma yapılmasını ve ışıkların olduğu bölüme de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını istediler.Dün gece; Neşetiye köyünde ikamet eden ve köyün içerisinden geçen E-87 karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki Nevzat Elveren’e Germencik istikametinden Ortaklar istikametine seyir halinde olan M.Ç.

Germencik Neşetiye’de dün gece meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından karayolunda toplanıp yolu trafiğe kapatan vatandaşlar, köyün içinden geçen karayolu üzerinde aydınlatma yapılmasını ve ışıkların olduğu bölüme de Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını istediler.
Dün gece; Neşetiye köyünde ikamet eden ve köyün içerisinden geçen E-87 karayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki Nevzat Elveren’e Germencik istikametinden Ortaklar istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 09 TL 388 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaşlı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Trafik ışıkları olmasına ve yaylar için geçiş düğmesi bulunmasına rağmen meydana gelen kazanın ardından bölgede toplanan köy sakinleri kara yolunu trafiğe kapattı. Kısa süre sonra çok sayıda kuvvetle bölgeye gelen Aydın İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel, köylülerle görüşüp yolun trafiğe açılmasını sağladı.
Köy sakinlerinden ve aynı zamanda Germencik Belediye Meclis Üyesi olan Abdullah Acar, bölgede sürekli ölümlü trafik kazaları yaşanması nedeniyle yolun bir an önce bölünüp her yerden geçiş yapılamayacak hale getirilmesini, köyün giriş ve çıkışına denk gelen bölümün aydınlatılmasını ve trafik ışıklarının olduğu bölüme EDS kurulmasını istedi.

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