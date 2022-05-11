Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Mussin'den Trendyol'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, Trendyol'un genel merkezini ziyaret ederek, Trendyol'un e-ihracat stratejileri ve gelecek dönem planları hakkında bilgi aldı.

Trendyol açıklamasına göre, Mussin'e ziyaretinde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol yönetim ekibi eşlik etti.

Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen Mussin, Türkiye'de e-ticaret sektörünü yakından takip ettiklerini belirterek, "Her ülke gibi biz de dijital dönüşümü anlamaya ve desteklemeye çalışıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren oyunculara destek veriyoruz. Trendyol'un e-ticarette ne kadar başarılı bir şirket olduğunu görüyoruz. Birlikte yapabileceklerimiz için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Mussin, pandemi sürecinde yaşanan dijital dönüşümün e-ticarete de yansıdığını aktararak, devlet olarak e-ticareti desteklerken dijital dönüşümün gerekliliklerine uygun olarak hareket ettiklerini, entegre hizmetlerle katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

- "Umuyoruz ki Orta Doğu ve Asya'daki Türk devletleri ile e-ihracat aracılığıyla da bir bağ kuracağız"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de şunları kaydetti:

"Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin'in ziyaretinden çok memnun olduk. Türkiye ve Kazakistan arasında yakın bir ilişki var. Umuyoruz ki Trendyol olarak iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkinin bir parçası oluruz. Türkiye üreten bir ülke ve dünyaya da ürettiklerimizi ihraç ediyoruz. Biz de Trendyol olarak e-ihracat ile ülkemizin ihracat gelirlerini artırırken, Türk üreticilerin yurt dışındaki müşterileriyle buluşmalarına aracılık ediyoruz. Türk üreticilerini ve ürünlerini hem kendi platformumuzla hem de global pazar yerleri aracılığıyla tüm dünya ile buluşturuyoruz. Hedeflerimizde 3 farklı bölgede büyümek var; Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan, Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetler... Umuyoruz ki Orta Doğu ve Asya'daki Türk devletleri ile e-ihracat aracılığıyla da bir bağ kuracağız."

