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Kazandıkları ödülü Jandarma Asayiş Vakfına bağışlayan öğrencilere şilt verildi

28.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazandıkları ödülü Jandarma Asayiş Vakfına bağışlayan öğrencilere şilt verildi

MANİSA (AA) - Manisa'da İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasından kazandıkları para ödülünü Jandarma Asayiş Vakfına bağışlayan ortaokul öğrencilerine, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen şiltler takdim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'nın da katılımıyla Karaoğlanlı Ortaokulunda şiltlerin takdimi için tören düzenlendi. Törende, Fatma Semengül Amaç ile Ceylin Alğın'a gönderilen şiltler verildi.

Kaymakam Çaykara, yapılan bağışın miktarından ziyade anlamının büyük olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti. Törende, Alğın ve Amaç'ın, yarışmada dereceye giren kompozisyonları okundu.

Törene, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Manisa Müftülüğünce, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" başlıklı kompozisyon yarışması düzenlenmiş, Karaoğlanlı Ortaokulundan katılan 6. sınıf öğrencisi Fatma Semengül Amaç birinci, 7. sınıf öğrencisi Ceylin Alğın ise ikinci olmuştu.

Dereceye giren öğrencilere, müftülük tarafından toplam 700 liralık para ödülü verilmişti. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilmesinden sonra verilen para ödülünü bağışlamasından esinlenen öğrenciler, ödüllerini Jandarma Asayiş Vakfına bağışlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy

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