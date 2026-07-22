KAZANMAK GÜZEL AMA YETMEZ!

Sezonun ilk resmi maçlarında akıcı futbol beklemek elbette kolay değil. Yeni transferler, değişen düzen ve fiziksel yüklemeler düşünüldüğünde bazı aksaklıklar normal karşılanabilir. Fakat Fenerbahçe’nin özellikle topa sahip olduğu bölümlerde oyunun temposunu yükseltmekte zorlanması dikkat çekti. Zaman zaman rakip yarı sahaya yerleşti ancak bu üstünlüğü sürekli baskıya çeviremedi.

Buna rağmen takımın en önemli artısı sabırlı kalmasıydı. Panik yapmadı, oyundan kopmadı ve aradığı golü frikikten Talisca’nın kalitesiyle buldu. Büyük oyuncuların en önemli özelliği de budur; takım sıkıştığında sahneye çıkıp kilidi açarlar. Brezilyalı yıldız bunu yaptı ve Fenerbahçe’ye rövanş öncesi değerli bir avantaj kazandırdı.

Savunma hattı ise genel anlamda güven verdi. Rakibe net fırsatlar vermemesi, sezon başı için olumlu bir görüntüydü. Özellikle ikinci yarıda Gornik Zabrze’nin üretkenliğini neredeyse tamamen durdurmaları, teknik heyetin savunma organizasyonu adına elini güçlendiren bir detay oldu.

Yine de bu maçın en büyük kazanımı skor değil, eksiklerin erkenden görülmesi olabilir. Şampiyonlar Ligi seviyesi yükseldikçe üretkenlik, tempo ve hücum çeşitliliği çok daha fazla önem kazanacak. Fenerbahçe bu alanlarda kendisini geliştirmek zorunda.

Sonuç olarak 1-0’lık galibiyet küçümsenemez. Avrupa kupalarında kazanarak başlamak her zaman değerlidir. Ancak bu maç, "iş bitti" demek için değil, "daha iyisini yapmak gerekiyor" demek için önemliydi. Rövanşta turun geçilmesi bekleniyor ama asıl soru bundan sonra başlayacak. Çünkü Fenerbahçe’nin hedefi sadece eleme turunu geçmek değil, Avrupa’da iz bırakan bir takım olmak.