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Kazdağları'nda ekipler yolların kardan kapanmaması için seferber oldu

18.12.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazdağları'nda ekipler yolların kardan kapanmaması için seferber oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde kalan Kazdağları'nda etkili olan kar yağışının ulaşımı durdurmaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini bağlayan kara yolunun Kazdağları'ndan geçen bölümünde karayolları ve belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçtiği yolun Havran ilçesi Hanlar mevkisinde, kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Yağışa rağmen ekiplerin yoğun mesaisi sayesinde bölgede ulaşım güçlükle de olsa devam ediyor.

Gece saatlerinde sürecek yağışın, yarın sabah etkisini azaltması bekleniyor.

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kar yağışı Balıkesir

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