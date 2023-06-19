YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Kazı çalışmalarının sürdüğü Prusias ad Hypium Antik Kenti, FPV dron ile görüntülendi

Kazı çalışmalarının sürdüğü Prusias ad Hypium Antik Kenti, FPV dron ile görüntülendi

19.06.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitinya Bölgesi'nin ayakta kalan tek antik kenti olma özelliği taşıyan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti, Anadolu Ajansınca (AA) FPV dron ile görüntülendi.

Kazı çalışmalarının sürdüğü Prusias ad Hypium Antik Kenti, FPV dron ile görüntülendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü ve Düzce Belediyesinin destekleriyle bölgenin en eski yerleşim yeri olarak bilinen antik kentte başlatılan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı devam ediyor.

Geçmiş dönemlerdeki depremler ve restorasyonlarla yıkıma ve değişime uğradığı tespit edilen antik kentteki kazı çalışmaları, 55 kişilik ekip titizlikle sürdürülüyor.

Zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan bölgede antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapılar yer alıyor.

Aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları ve kemerli geçitleriyle varlığını koruyan antik tiyatro, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı antik kentte, 2 bin yıllık medusa, mask heykelleri ile groteks figürü, tonoz Apollon, zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartma heykellerine rastlandı.

Düzce Belediyesi ve Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kontrolünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilen antik kent, AA ekibi tarafından FPV drone ile görüntülendi.

"CİDDİ BİR YATIRIMIN OLDUĞU BİR KENT"

Prusias ad Hypium Antik Kenti kazı ekibinden Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Uzman Arkeoloğu Koray Erdoğan, AA muhabirine, kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğü antik kentin, Kladyopolis denilen dönemde Bolu'dan başlayıp günümüzde İstanbul Kadıköy'e (Kalkedon) kadar uzanan Bitinya Krallığı'nın antik dönemdeki önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan antik kentin en az 2500 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu kent, İstanbul ve Ankara arasında ciddi bir öneme sahip. Geçmişinde Roma döneminde tarım ve orman anlamında ekonomisini kazanıp ayakta duran, ciddi bir yatırımın olduğu bir kent. Ortalama 12 bin kişilik tiyatro bölümünde sürdürülen kazılarla birlikte bu kentin o dönemdeki tarihsel, kültürel ve ekonomik zenginliklerini ortaya çıkarıyoruz. " diye konuştu.

Erdoğan, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin Karadeniz arkeolojisinde açığa çıkarılmış tek kamu yapısı olduğunun altını çizerek, buranın çok ciddi ve özel bir kent olduğunu, 12 bin kişilik tiyatronun yapılmasının da burada en az 60 bin kişinin yaşadığını gösterdiğini ifade etti.

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin ciddi bir turizm destinasyonu olacağını aktaran Erdoğan, "Kazıların en başta Anadolu tarihi ve kültürüne daha sonra ülkemize ve dünya kültür tarihine katkıda bulunması, tüm arkeolojik kazıların olduğu gibi buranın da hedefi." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce’de trafik uygulamaları artırıldıDüzce’de trafik uygulamaları artırıldı
Ankara'da silahla vurulan kadın avukatın cenazesi memleketi Aksaray'da defnedildiAnkara'da silahla vurulan kadın avukatın cenazesi memleketi Aksaray'da defnedildi
Ellerinde bastonlar ilk kez Spil’e çıktılarEllerinde bastonlar ilk kez Spil’e çıktılar
Anahtar Kelimeler:
Düzce Roma Anadolu Ajansı antik kent Medusa aa antik tiyatro

Düzce Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:16
Öğle
13:02
İkindi
17:01
Akşam
20:37
Yatsı
22:27

Düzce Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Yasar eczanesi
Merkez
Çakli eczanesi
Merkez
Seçkin eczanesi
Akcakoca
Deva eczanesi
Cumayeri
Kaynasli eczanesi
Kaynasli
Ozan eczanesi
Gumusova
Yigilca eczanesi
Yigilca
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.