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Kazım Karabekir Mahallesi’nde bin dairelik 2. etap başlıyor

13.01.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, yaklaşık bin daireden oluşan Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde bin dairelik 2. etap başlıyor

Kentsel dönüşüm çalışmalarının birçok mahallede devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt gibi farklı bölgelerde binlerce dairenin dönüşümünü sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Çevre Bakanlığı’nda yaptığımız görüşmeler sonucunda Kazım Karabekir 1. Etap 2000 daire 120 dükkandan oluşan 40 hektarlık bir alandaki kentsel dönüşüm projemiz bitti.

Kentsel dönüşümde biz sadece konut yapmıyoruz aynı zamanda okullar, sağlık ocağı, pazar yeri, kütüphane gibi birçok hizmeti de beraberinde yapıyoruz. Bu çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Yani bir mahalle baştan sona yeniden oluşmuş oldu. Ben bu çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün işleri gerçekten arkadaşlarımın başarıyla sonuçlandırması sonucunda vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Kazım Karabekir Mahallesi’ni görmeyenleri mutlaka ziyarete bekliyorum. Yaklaşık 1000 daireden oluşan ikinci etabın çalışmalarına başladık. Projeleri bitti yakında vatandaşlarımızı davet ederek proje hakkında bilgi vereceğiz. Dolayısıyla bu büyük bir bütçe ve uğraş isteyen kentsel dönüşümü de 2023 Türkiye yüzyılında Melikgazi’ye kazandıracağız. Melikgazi’nin her köşesinde kentsel dönüşüm projesi uyguluyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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