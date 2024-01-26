YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kazım Karabekir Paşa Kars’ta anıldı

Kazım Karabekir Paşa Kars’ta anıldı

İHA İHA
26.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Cephesi Komutanı Kars’ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 76. yıldönümünde Kars’ta düzenlenen törenle anıldı.

Kazım Karabekir Paşa Kars’ta anıldı

Tören TCDD Gar Binası önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa’nın Anıtı’na Kars Vali Vekili Muhammed Enes Çıkrık ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez tarafından çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tren Garı’ndaki programın ardından etkinlik daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kazım Karabekir Paşa İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden Gayesu Uşar “Kars Kalesindeki Bayrak”, Sıraç Meço ise “Kazım Karabekir” adlı şiirleri okudu. Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu Sınıf Öğretmenlerinden Ayfer Boy Kazım Karabekir Paşa’nın biyografisini, Zübeyde Nas Terzi ise eğitim faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Tören, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Nesrin Hangül’ün Kazım Karabekir Paşa’nın vefatının basına yansıması sunumuyla sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göllerde kaçak avcılıkla mücadele sürüyorGöllerde kaçak avcılıkla mücadele sürüyor
Malatya’da uyuşturucu satan 4 şüpheli tutuklandıMalatya’da uyuşturucu satan 4 şüpheli tutuklandı
Polis ekipleri aranan 3 şahsı yakaladıPolis ekipleri aranan 3 şahsı yakaladı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 26 Ocak Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:16
Öğle
12:25
İkindi
15:00
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Kars Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Cuma

Tamer eczanesi
Kagizman
Özlem serap eczanesi
Merkez
Yeni civan eczanesi
Sarikamis
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.