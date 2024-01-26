Kazım Karabekir Paşa Kars’ta anıldı

Tören TCDD Gar Binası önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa’nın Anıtı’na Kars Vali Vekili Muhammed Enes Çıkrık ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez tarafından çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tren Garı’ndaki programın ardından etkinlik daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kazım Karabekir Paşa İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden Gayesu Uşar “Kars Kalesindeki Bayrak”, Sıraç Meço ise “Kazım Karabekir” adlı şiirleri okudu. Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu Sınıf Öğretmenlerinden Ayfer Boy Kazım Karabekir Paşa’nın biyografisini, Zübeyde Nas Terzi ise eğitim faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Tören, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Nesrin Hangül’ün Kazım Karabekir Paşa’nın vefatının basına yansıması sunumuyla sona erdi.

