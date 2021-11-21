KDK'nin girişimiyle ÖSYM sistemindeki doçent unvanları güncellendi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), araştırma görevlisiyken doçent unvanı alan ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sisteminde unvanı güncellenmeyen kişinin başvurusunda kurumla temasa geçerek, sistemdeki unvanların güncellenmesini sağladı.

KDK'nin kararına göre, bir üniversitenin araştırma görevlisi bu yıl doçent unvanı aldı. Aradan bir süre geçmesine rağmen ÖSYM sisteminde unvanı güncellenmeyen akademisyen, ÖSYM ile temasa geçerek, unvanının düzeltilmesini istedi.

Ancak kendisine, söz konusu bilgilerin YÖKSİS ve MEBBİS sisteminde güncellendiğinde otomatik olarak düzeleceği ve manuel bir işlem yapılamayacağı bildirildi.

Talebi karşılanmayan akademisyen KDK'ye başvurdu.

Başvuruda, kanun hükmüne istinaden ve akademik hiyerarşinin sınav görevlileri arasında sağlıklı şekilde işletilebilmesi için ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi'nde yer alan unvan bilgilerinin güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Başvuruyu değerlendiren KDK, başvurucu doçentin taleplerinin karşılanması için ÖSYM Başkanlığı ile görüştü.

Sistem üzerinde gerekli çalışmaları yapan ÖSYM, sistem altyapısının yenilendiğini, kadro durumu nedeniyle sisteme doçent unvanı işlenmeyen tüm kişiler için güncelleme yapıldığını ve başvurucunun da unvanının doçent olarak güncellendiğini KDK'ye bildirdi.

