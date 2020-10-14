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Kdz. Ereğli Belediyesi dereleri temizliyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kavaklık Mahallesi’ni ziyaret ederek Kabasakal deresindeki çalışmaları inceledi, Kavaklık Mahallesi Muhtarı Nazif Kaplan, yapılan hizmet için Başkan Posbıyık’a teşekkür etti.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kavaklık Mahallesi’ni ziyaret ederek Kabasakal deresindeki çalışmaları inceledi, Kavaklık Mahallesi Muhtarı Nazif Kaplan, yapılan hizmet için Başkan Posbıyık’a teşekkür etti.
Kdz. Ereğli Belediyesi, kış mevsimi gelmeden su taşkınlarına karşı temizlik çalışması başlattı. Başkan Halil Posbıyık, Kabasakal deresinde devam eden çalışmaları yerinde takip etmek üzere Kavaklık Mahallesi’ne gitti. Mahalle Muhtarı Nazif Kaplan tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, Kabasakal deresinin daha önce bir çok kez sel baskınlarına yol açtığını belirterek, ‘Yağmurlar başlamadan, kış gelmeden tüm dereleri temizleyeceğiz’ dedi.
Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yetkisinde olmasına rağmen ödenek yetersizliği nedeniyle Kabasakal’da eksik kalan çalışmaların yapılmadığını belirten Başkan Posbıyık, ödenek çıkartılması noktasında siyasilere de çağrıda bulundu. Posbıyık şunları söyledi:
“Bütün derelerde kış gelmeden, yağmurlar başlamadan önlemleri almaya çalışıyoruz. Kabasakal deresi her kış sağanak yağmurlarda vatandaşın canını yakan bir dere. Maalesef Devlet Su İşleri (DSİ) buradaki görevlerini bitiremedi. Projeye göre bu duvarların yükselmesi lazım. Tabanın betonlanması lazım. Geçenlerde yine Kastamonu Bölge Müdürlüğü’ne gittik. ‘Her şeyimiz hazır, ödenek bekliyoruz’ diyorlar. Ödenekte sıkıntı çekiyorlar. Eğer onları beklersek bu kış da burada yine taşkınlar olabilir korkusuyla çalışma yapıyoruz. Geçmişi hatırlayın, düğün salonunun orada büyük taşkınlar olmuştu. Biz DSİ’yi beklemeden önlemimizi alalım, dedik. Düğün salonunun olduğu yerden yukarıdaki köprünün olduğu yere kadar sürekli olarak arkadaşlarımız burayı temizliyorlar. Esasında dereler DSİ’ye ait biliyorsunuz. Projeye göre burayı DSİ’nin yapması lazım, esas felaketten o zaman kurtarabiliriz. Biz belediye olarak vatandaş mağdur olmasın diye atıkları, molozları temizliyoruz ama diğer siyasi parti ilçe başkanlarının, siyasilerin, konuya eğilmeleri ve ödenek çıkartılması noktasında yardım etmeleri lazım. Ben bütün İlçe başkanlarından bu görevi yapmalarını rica ediyorum. Bize yardım etsinler, kaç senedir burayı yapmıyorlar. Sel baskınlarından sonra bütün siyasiler geliyor, herkes geliyor, ‘yazık oldu’ diyor. Bunlar boş laflar, icraat lazım. Yukarıdan hiçbir şey gelmiyor, siyasetçiler de yardım etmiyor. Biz belediye olarak gereğini yapıyoruz.”
Kavaklık Mahalle Muhtarı Nazif Kaplan da yapılan hizmet için Belediye Başkanı Posbıyık’a teşekkür ederek, “Bu konuda her zaman için Başkanımıza duacıyız. Allah razı olsun büyük yağmurlar başlamadan talimatlarıyla buraları temizlettiriyor. Göçmenler ile Düğün Salonu arasında büyük bir sıkıntı vardı. Başkanımız gerekli desteği veriyor. Devlet Su İşleri’nden de destek bekliyoruz. Kabasakal’a eksik kalan yerin yapılmasını istiyoruz” dedi.

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