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Kdz. Ereğli Belediyesi otobüsleri dezenfekte ediyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Kdz. Ereğli Belediyesi, toplu taşıma araçlarında salgın hastalıkların yayılmaması için dezenfekte çalışması yapmaya başladı. Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri sabahtan itibaren ilçe merkezinde bulunan otobüs duraklarına gelerek otobüslerde ilaçlama yapmaya başladı. Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yolculuk etmeleri, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan çalışmaların iki gün boyunca devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, toplamda 114 otobüsün ilaçlanacağını ifade etti.

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