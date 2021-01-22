Kdz. Ereğli Belediyesinde koordine toplantısı yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kar yağışı sonrası yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken çalışmalar konusunda ekibiyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve sorumlu ekiple yapılan çalışmaları değerlendirdi, bundan sonra yapılacak çalışmaları koordine etti.

Cumartesi gününden itibaren 4 gün boyunca kenti etkisi altına alan kar yağışında yapılan çalışmaları ekibiyle değerlendiren Başkan Posbıyık, gördüğü aksaklıklar için önlem alınması talimatını verdi, sahada çalışan tüm personele gayretleri için teşekkür etti.

Posbıyık ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu, kentin her bir noktasında kar yağışıyla ilgili vatandaşlardan gelen tüm taleplerin karşılanmasını istedi. Yapılacak çalışmalar müdürlükler arasında tekrar koordine edildi.

