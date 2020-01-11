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  4. Kdz. Ereğli TSO inşaat sektörünün sorunlarını masaya yatırdı

Kdz. Ereğli TSO inşaat sektörünün sorunlarını masaya yatırdı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 3.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 3. meslek komitesi olan inşaat sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.
Kdz. Ereğli TSO’nun 7 meslek komitesi üyelerinin kendi sektörlerine yönelik sorun ve taleplerinin görüşüleceği toplantıların üçüncüsü 3. Meslek Komitesi olan inşaat sektörü ile devam etti. Daha önce gıda ve imalat sektörünün görüşüldüğü toplantı da bu kez inşaat sektörünün sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Bir restoranda gerçekleşen toplantı Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve 3. Meslek Komitesi Başkanı Dündar Sezer’in katılımları ile gerçekleşti.
3. Meslek Komite Başkanı Dündar Sezer’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Kdz.Eregli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş göreve geldiklerinden bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi. İnşaat ve otomotiv sektörünün bölge de en çok istihdam sağlayan sektörlerden birisi olduğunu söyleyen Keleş, bu sektörde faaliyet gösteren üyelerini önemsediklerini belirterek, “ İnşaat ve otomotiv sektörü ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de en fazla istihdam sağlayan ekonomiyi canlı tutan sektörlerdir. Bu anlamda Kdz. Ereğli TSO Yönetimi olarak biz inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı önemsiyoruz. Yaşanan sorunların çözümü yönünde gerek belediyelerle, gerek devletin ilgili kurumları ve gerekse siyasi parti temsilcileriyle görüşüyoruz. Sağladığımız diyaloglar sayesinde şu ana kadar ilçemizde inşaat sektöründe yaşanan birçok sorununun çözüldüğünü görüyoruz. Bu noktada devam eden çalışmalarımızda var” dedi.
Keleş’in konuşmasının ardından Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında üyeleri bilgilendirdi. Son olarak Akademik Danışman Dr. Öğr. Üy. Ferdi Kesikoğlu sektör hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Toplantıda inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri TSO yöneticilerine sorunlarını ve çözüme yönelik önerilerini bildirdi. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

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