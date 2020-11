Kdz. Ereğli’de uygulamalı deprem tatbikatı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 31 mahallede gerçekleştireceği uygulamalı deprem eğitimi ve tatbikatının ilki Kavaklık Mahallesi’nde yapıldı.

İkinci derece deprem bölgesinde bulunan Kdz. Ereğli’de, halkı deprem konusunda bilgilendirmek için harekete geçen Kdz. Ereğli Belediyesi, 31 mahalleyi kapsayacak şekilde uygulamalı deprem eğitimi ve tatbikatı başlattı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın yanı sıra mahalle sakinlerinin ve belediye meclis üyesi ile daire müdürlerinin katıldığı eğitimde İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, itfaiye personeli ve ERİDAK ekibiyle birlikte deprem öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiği, hangi eşyaların nasıl monte edileceği, deprem çantası hazırlığı ve mahallenin toplanma alanıyla ilgili uygulamalı olarak bilgiler verdi.

Posbıyık: “Kdz. Ereğli 2. derece deprem bölgesi”

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, depreme hazırlık için Belediye olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “ERİDAK’la, İtfaiye grubumuzla, gönüllülerimizle, bu ekiple, müdürleriyle, yöneticileriyle gurur duyuyorum. Türkiye’de her tarafta ses getiriyorlar, bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Türkiye çapında ilişkileri var ve Kdz. Ereğli bir ilçe olmasına rağmen kurtarma, yangın söndürme konusunda en önde olan ilçelerden bir tanesi. Burada da yapılan hazırlıkları hep birlikte izledik. Denizde de çalışmalarımız var. Her şeyimiz hazır. Kendilerini kutluyorum ve alkışlıyorum.

Ülkemizin temel sorunlarından birisi de biliyorsunuz deprem. Geçtiğimiz haftalarda İzmir’i vuran depremle hepimiz tek yürek olduk, kayıplarımız için büyük üzüntüler yaşadık. Yarın Düzce depreminin yıldönümü O büyük acıları unutmuyoruz. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini kabul etmek zorundayız. Ne yazık ki bunu, çok büyük acılarla ve yaşayarak öğrendik, öğreniyoruz.

Karadeniz Ereğli, ikinci derece deprem bölgesinde bulunuyor ve ancak çevremizdeki il ve ilçelerde meydana gelecek depremlerden etkileniyoruz. Bu nedenle binaların sağlamlığı ve önlem almamız şehrimiz için de önem taşıyor.

“Bütün mahalleleri dolaşacağız, depremi hatırlatacağız”

Kdz. Ereğli’de 31 mahalleyi dolaşıp depremi hatırlatacaklarını belirten Posbıyık, eğitimlerde depremi örnekleriyle canlandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Posbıyık konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Tehlikeleri sunuyoruz, teknik ekibimizle İl Çevre Müdürlüğü ile görüşme yaparak Ereğli’de belli yerlerde zeminin ve evlerin kontrol edilmesi için teknik çalışmayı da beraberinde götürmeye çalışıyoruz. Sadece eğitmek değil konumuz. Aynı zamanda Ereğli’de de sakat evler varsa bunların da tespiti için teknik ekiplerimiz çalışma yapıyor. Canımız yandığı zaman depremle karsılaştığımızda çocuklarımız torunlarımız zorda kaldığında ah ne yaptık dememek için mutlaka öncesinden hazırlanmak gerekir. Çok acı bir olay. Çok büyük bir olay ama bunu kafamızda bir yerde tutmazsak, hazırlık yapmazsak, Allah korusun büyük sıkıntılarla uğraşırız. Eğitimlere başladık, teknik yönden de hazırlık yapıyoruz. İlk kez bu çalışmaları ön plana çıkarmaya başladık. Her mahallede toplanma alanlarını belirleyerek bunları açıkladık. Toplanma alanlarımız var 60‘ın üzerinde Buralarda kesinlikle AVM falan yaptırmadık, inşaat yaptırmadık. Bizim ayırdığımız toplanma alanları açık şekilde bekliyor. Bunları aynı zamanda kodladık, dijital olarak da toplanma alanlarını görebiliyorsunuz. Hangi mahallede neresi toplanma alanı, görebileceksiniz. Şimdi bu konuda 31 mahallemizde tatbikatlar ve eğitimler başlattık. İlk uygulamamız Kavaklık mahallesinde Arkadaşlarımız, eşyalarınızı nasıl monte etmeniz gerektiğini, deprem anında kendinizi ve yakınlarınızı nasıl koruyacağınızı, deprem çantası hazırlamayı uygulamalı olarak anlatacaklar. Biz belediye olarak tüm gücümüzle her zaman yanınızdayız. Deprem öncesi hazırlıklarda da yanınızdadır. Yanınızda olmaya devam edeceğiz.”