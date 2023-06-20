YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu

Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu

20.06.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce uygulama ve denetimlerde ilçe merkezinde 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Büro Amirliğince B.D. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi, bir miktar esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliğince Ş.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliğince O.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün dönüşü kaza yaptılar: 4 yaralıDüğün dönüşü kaza yaptılar: 4 yaralı
Aydın'da sağanak sonrası dereler taştıAydın'da sağanak sonrası dereler taştı
Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandıUşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Haziran Salı

İmsak
03:09
Sabah
05:12
Öğle
12:59
İkindi
17:00
Akşam
20:37
Yatsı
22:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Salı

Kadam eczanesi
Devrek
Deniz eczanesi
Eregli
Furkan eczanesi
Gokcebey
Kanca eczanesi
Kilimli
Gülden eczanesi
Kilimli
Oktay eczanesi
Merkez
Acar eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.