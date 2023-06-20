Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Asayiş Büro Amirliğince B.D. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi, bir miktar esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliğince Ş.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliğince O.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

