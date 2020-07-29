YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli’de zabıta bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Kdz. Ereğli’de zabıta bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.07.2020 16:35 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi işyeri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi işyeri denetimlerini yoğunlaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü de halkın yoğunluk oluşturduğu pazar yerlerinde dezenfekte çalışması yapıyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iş yerlerine yönelik hijyen, fiyat etiketi ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili denetim başlattı. Ekipler, kurallara uymayan esnafa uyarıda bulundu, gerekli yerlerde cezai işlem uyguladı.
Zabıta Müdürü Halit Aydın, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirmeleri için Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Bayram arifesinde özellikle şeker ve çikolata satışlarının artması nedeniyle bu işyerleri başta olmak üzere kurulan pazarlarda denetimde bulunuyoruz. Tüm birimlerimiz ile birlikte zabıta ekiplerimiz de yoğun bir çalışma dönemi içine girdi. Halk sağlığını ön planda tutarak denetimleri sıklaştırdık. Esnafımıza bayram öncesi hayırlı işler bol kazançlar, vatandaşlarımıza da mutlu bayramlar diliyoruz. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Pazar yerlerinde pandemi koşullarına göre dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:38
Öğle
13:04
İkindi
17:00
Akşam
20:21
Yatsı
22:00

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yeniçarşı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.