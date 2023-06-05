Kdz. Ereğli’den Dünya Çevre Günü etkinliği coşkuyla kutlandı

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik Devrim Bulvarı’nda toplanan öğrenciler, veliler ve çevre aktiviteleri, İnönü Parkı’na kadar kortejle devam etti düzenlenen etkinliğe Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çevre şenliğinin bu yıl üçüncüsünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Gezegenimiz çok hızlı bir şekilde ısınıyor ve bunun olumsuz etkilerini maalesef hepimiz yaşıyoruz. Mevsimler değişiyor, dünyanın her yerinde sel ve fırtınalar gibi aşırı doğa olayları görülüyor. Buzullar eriyor, orman yangınları çoğalıyor ve salgın hastalıklar artıyor. Bu yüzden gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için daha fazla çaba göstermeliyiz. Çevre Şenliğimize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, okullarımıza, hepinize teşekkür ederim. Dilerim hep birlikte dünyamızın daha yaşanabilir bir yer olması için katkıda bulunabiliriz.”

Posbıyık ve Ertuğrul, daha önceden gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi. Halk oyunu ekiplerinin dans gösterilerinin olduğu şenlikte; ayrıca elektronik atıkları inceleme, bez çanta boyama aktiviteleri yapıldı.

