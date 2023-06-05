YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli’den Dünya Çevre Günü etkinliği coşkuyla kutlandı

Kdz. Ereğli’den Dünya Çevre Günü etkinliği coşkuyla kutlandı

05.06.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kdz. Ereğli’den Dünya Çevre Günü etkinliği coşkuyla kutlandı

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik Devrim Bulvarı’nda toplanan öğrenciler, veliler ve çevre aktiviteleri, İnönü Parkı’na kadar kortejle devam etti düzenlenen etkinliğe Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çevre şenliğinin bu yıl üçüncüsünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:
“Gezegenimiz çok hızlı bir şekilde ısınıyor ve bunun olumsuz etkilerini maalesef hepimiz yaşıyoruz. Mevsimler değişiyor, dünyanın her yerinde sel ve fırtınalar gibi aşırı doğa olayları görülüyor. Buzullar eriyor, orman yangınları çoğalıyor ve salgın hastalıklar artıyor. Bu yüzden gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için daha fazla çaba göstermeliyiz. Çevre Şenliğimize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, okullarımıza, hepinize teşekkür ederim. Dilerim hep birlikte dünyamızın daha yaşanabilir bir yer olması için katkıda bulunabiliriz.”

Posbıyık ve Ertuğrul, daha önceden gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi. Halk oyunu ekiplerinin dans gösterilerinin olduğu şenlikte; ayrıca elektronik atıkları inceleme, bez çanta boyama aktiviteleri yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 ilden 350 sporcu şampiyonada hünerlerini sergileyecek22 ilden 350 sporcu şampiyonada hünerlerini sergileyecek
Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış ceset bulunduKırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu
Kıskançlıktan çıkan kavgada öz kız kardeşini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladıKıskançlıktan çıkan kavgada öz kız kardeşini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazartesi

İmsak
03:14
Sabah
05:13
Öğle
12:56
İkindi
16:56
Akşam
20:29
Yatsı
22:19

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Pazartesi

Gökgöz eczanesi
Caycuma
Derman eczanesi
Merkez
Özgür eczanesi
Eregli
Burcu eczanesi
Eregli
Ertur eczanesi
Alapli
Oktay eczanesi
Gokcebey
Sifa eczanesi
Kozlu
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.