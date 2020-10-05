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Kdz.Ereğli Belediyesi’nden uzaktan eğitime katkı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.10.2020 16:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, bilgisayarı ve interneti olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri için Cumhuriyet Halk Evleri’ndeki bilgisayar sınıflarını yeniden düzenleyerek öğrencilere açtı.Kdz.

Kdz.Ereğli Belediyesi’nden uzaktan eğitime katkı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, bilgisayarı ve interneti olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri için Cumhuriyet Halk Evleri’ndeki bilgisayar sınıflarını yeniden düzenleyerek öğrencilere açtı.
Kdz. Ereğli Belediyesi Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla , uzaktan eğitime katkı vermek için Kepez ve Murtaza mahallelerinde bulunan Cumhuriyet Halk Evleri’ndeki bilgisayar sınıflarını, bilgisayarı ve interneti olmayan çocuklara tahsis etti. Tableti, internet erişimi ve bilgisayarı olmayan çocuklar bu sınıflarda derslerini takip edebilecekler. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda hizmet verecek sınıflardan yararlanmak isteyen öğrenciler için telefonlarla kayıt alınacak. Başvuruların ardından çalışma saatleri düzenlenerek öğrencilere bildirilecek. Böylece Ereğli’deki öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ağı (EBA) üzerinden sürdürülen uzaktan eğitime katılımı desteklenmiş olacak. Öğrenci ve veliler, Kepez Cumhuriyet Halk evi için (0 372) 319 07 15 ve Murtaza Cumhuriyet Halk evi için (0 372) 316 24 60 numaralı telefondan iletişime geçerek kayıt yaptırabilecekler.

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