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  4. KEA Hastanesinde ana atar damar balonlaşması ameliyatı yapıldı

KEA Hastanesinde ana atar damar balonlaşması ameliyatı yapıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 20.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Asedan Aort Anevrizması (kalpten çıkan ana atar damarın balonlaşması) ameliyatı gerçekleştirildi.Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç.

KEA Hastanesinde ana atar damar balonlaşması ameliyatı yapıldı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Asedan Aort Anevrizması (kalpten çıkan ana atar damarın balonlaşması) ameliyatı gerçekleştirildi.
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta 46 yaşındaki F. Arslan öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvurdu.
Yapılan tetkikler sonucu hasta Arslan’a Asedan Aort Anevrizması teşhisi konuldu. Kalpten çıkan ana atardamar genişlemesi nedeniyle F. Arslan ameliyata alındı. Ameliyatı yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar, hastada yaşanılan durumu ’göğüs kafesi içinde saatli bomba’ olarak gördüklerini söyledi. Kırşehir’de, ameliyatı ilk defa yaptıklarını anlatan Uyar, “Hastamızı acilen ameliyata aldık ve çıkan aorta, suni damar ile değiştirildi. Bu hastalık göğüs kafesi içinde saatli bomba olarak tabir edilmektedir. Eğer fark edilmeyip, aort yırtılsa idi, hasta kesin kaybedilirdi"dedi.

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