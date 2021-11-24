Keanu Reeves'ten itiraf! "Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz!"

57 yaşındaki Reeves, Esquiere dergisine verdiği röportajda, bunun nedenini de anlattı. Reeves'in anlattığına göre bu durumun nedeni de Ryder ile birlikte oynadıkları Film.

O SAHNEDE GERÇEK BİR RAHİP KULLANILDI

Reeves'in sözünü ettiği, bu "Tanrı katında evlilik" durumunun nedeni ise şöyle: Francis Ford Coppola'nın yönetmenliğini üstlendiği 1992 tarihli Dracula filminde Keanu Reeves ile Winona Ryder önemli rolleri üstleniyordu. Senaryo gereği canlandırdıkları karakterlerin de evlenmesi gerekiyordu. Coppola işte o sahnede gerçek bir rahip kullandı. Nikah töreni de tamamen gerçek hayattakine uygun olarak yapıldı.

"TANRI KATINDA EVLİYİZ"

İşte yıllar önce yaşanan bu gelişmeyi hatırlatan Keanu Reeves "Bütün evlilik törenini gerçek bir rahiple yaptık. Winona evli olduğumuzu söylüyor, Coppola evli olduğumuzu söylüyor. Sanırım Tanrı'nın gözünde evliyiz" dedi.

