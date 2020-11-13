Keanu Reeves ve Matrix 4 ekibi koronavirüse rağmen parti verdi

PageSix'in haberine göre aralarında Keanu Reeves'in de olduğu Matrix 4 setinden çalışan yaklaşık 200 kişi Potsdam’daki Studio Babelsberg’deki film çekimlerinin tamamlandığı partide eğlendi. Alman Bild gazetesine göre partide bir dans pisti, DJ, içki ve yemek karavanları bulunuyordu.

Reeves ve sevgilisi Alexandra Grant’ın de partide masalarında bir şişe şarapla görüldüğü aktarıldı. Matrix serisinin yaratıcıları Lana ve Lilly Wachowski’nin de orada olduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan konuklardan biri, "Coşkulu bir atmosfer vardı. Öncesinde herkes hızlı bir corona virüs testinden geçirildi. Herkesin maskeyle gelmesi gerekiyordu ancak sonrasında pek çoğu takmadı" ifadelerini kullandı.

Bild’e konuşan Studio Babelsberg’in sözcüsü Bianca Makarewicz, "Prodüksiyona göre o, çekimlerin son günüydü. Kutlama sahnesiydi. Temizli gerekliliklerine uyuldu" diye belirtti. Prodüksiyon bu çekimi bilerek çekimlerin sonuna dahil olan kişilerle gerçekleştirdi. Ancak partiye katılan davetliler parti sırasında herhangi bir çekim yapılmadığını söyledi. Filmin dağıtımcı şirketi Warner Bros. partiye dair açıklamada bulunmadı.