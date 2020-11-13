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Keanu Reeves ve Matrix 4 ekibi koronavirüse rağmen parti verdi

13.11.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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Keanu Reeves ve Matrix 4 ekibi koronavirüse rağmen parti verdi

Almanya’da koronavirüs tecridi nedeniyle partiler kesinlikle yasak olsa da Keanu Reeves ve Matrix 4 ekibi Berlin’de parti verdi. Partinin merakla beklenen filmin bir sahnesi için düzenlendiği öne sürüldü.

PageSix'in haberine göre aralarında Keanu Reeves'in de olduğu Matrix 4 setinden çalışan yaklaşık 200 kişi Potsdam’daki Studio Babelsberg’deki film çekimlerinin tamamlandığı partide eğlendi. Alman Bild gazetesine göre partide bir dans pisti, DJ, içki ve yemek karavanları bulunuyordu.

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Reeves ve sevgilisi Alexandra Grant’ın de partide masalarında bir şişe şarapla görüldüğü aktarıldı. Matrix serisinin yaratıcıları Lana ve Lilly Wachowski’nin de orada olduğu belirtildi.

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Gazeteye konuşan konuklardan biri, "Coşkulu bir atmosfer vardı. Öncesinde herkes hızlı bir corona virüs testinden geçirildi. Herkesin maskeyle gelmesi gerekiyordu ancak sonrasında pek çoğu takmadı" ifadelerini kullandı.

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Bild’e konuşan Studio Babelsberg’in sözcüsü Bianca Makarewicz, "Prodüksiyona göre o, çekimlerin son günüydü. Kutlama sahnesiydi. Temizli gerekliliklerine uyuldu" diye belirtti. Prodüksiyon bu çekimi bilerek çekimlerin sonuna dahil olan kişilerle gerçekleştirdi. Ancak partiye katılan davetliler parti sırasında herhangi bir çekim yapılmadığını söyledi. Filmin dağıtımcı şirketi Warner Bros. partiye dair açıklamada bulunmadı.

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Film ekibinin bulunduğu bölgede uygulanan sağlık kurallarına göre kapalı alanlarda yapılacak etkinlere ancak başvuruyla izin veriliyor. Ayrıca en fazla 50 kişinin katılmasına ve bu kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına sıkı biçimde uyması isteniyor. Partiye dair herhangi bir başvurunun yapılmadığı ve yetkililerin yayımlanan fotoğrafları incelediği belirtildi.

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4 HAFTALIK KISMİ TECRİD

Almanya’nın 4 haftalık kısmi tecridi 2 Kasım’da başladı bu nedenle barlar, retoranlar ve tiyatrolar kapatıldı ve kalabalık toplanmalar yasaklandı.

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