Kebap diyarından mütevazi bir lezzet: Lolaz dürümü

Patlıcandan sadeye kadar birçok kebap çeşidinin maharetli ellerde pişirilmesi dolayısıyla Kebap diyarı olarak bilinen Şanlıurfa'da, hazırlanışı dolayısıyla Lolaz dürümü kentte gizli kalmış sokak lezzeti olarak öne çıkıyor.

Şanlıurfalıların "Lolaz" olarak nitelendirdiği ana malzemesi börülce olan dürüme, yeşil soğan, maydanoz, nane, isot (biber), turp, limon, tuz ve baharat giriyor.

Her mevsim tercih edilen dürüm, hazırlanışı, hazmı kolaylaştıran özelliği ve tüketiminin çabukluğu dolayısıyla iştah kabartıyor. Kentin sokaklarında kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde lolaz dürümü yemek mümkün.

'ATADAN DEDEDEN GELEN YEMEĞİMİZ'

Kentin meşhur lolaz dürümcülerinden Ramazan Damar yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında satış yaptığını söyledi.

Malzemelerini günlük ve taze olarak aldığını belirten Damar, kentte birçok lezzetin dürüm yapılarak tüketildiğini anlattı. Lolaz dürümünün hem ekonomik hem de mütevazı bir lezzet olduğunu vurgulayan Damar, şöyle devam etti:

"Hazırlanışı da tüketilmesi de kısa sürüyor. Yemek, yiyeni gün boyu tok da tutuyor. Özellikle çalışanlar için pratik ve ucuz bir lezzet. Atadan dededen devam eden bir yemeğimiz. Biz lolaz deriz başka şehirlerde börülce derler. Hızlıca ekmek arası yapıp satarız. Lolazın yanına taze sebzeleri de koyup, ekmek arası yapıp veriyoruz. İlgi çok fazla. Sabah kahvaltıda başlayıp akşama kadar yenilir, hazmı da kolay olunca çok tercih ediliyor."