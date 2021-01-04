Keçi boynuzu nasıl yenir? Meyvesi nasıl öğütülür ve tüketilir?

Antik Yunan'dan beri sağlığa yararları ile bilinen keçiboynuzu, koyu kahverengi bezelye benzeri bir görünüme sahip. Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde yetişen keçiboyunuzu, tam bir antioksidan ve lif kaynağı. İçeriğindeki diğer etken maddelerle keçiboynuzu aynı zamanda mükemmel bir kakao alternatifi. Üstelik keçiboynuzu kakao gibi kafenoidleri içermiyor. Kakaonun migreni tetikleyen içeriklerinden muaf olması keçiboynuzunu aynı zamanda en masum çikolata haline de getiriyor. Sofra şekeri ve yapay tatlandırıcılar yerine pek çok şekilde tüketebileceğiniz keçiboynuzunun faydaları saymakla bitmiyor. Şimdi hazırsanız keçiboynuzu nasıl yenir sorusunun cevabını birlikte öğrenelim.

Keçiboynuzu Nasıl Yenir?

Anadolu'da keçiboynuzu (harnup), yaygın olarak pekmez ya da öz olarak tüketiliyor. Özellikle sindirim sistemi hastalıklarında faydası araştırmalarla kanıtlanan keçiboynuzu, kabızlık ve ishal problemlerinde ise çiğ tercih ediliyor. Ayrıca keçiboynuzu meyvesi kurutulup kavrularak toz haline de getiriliyor. Keçiboynuzu tozu kakao alternatifi olarak popüler bir biçimde kullanılıyor.