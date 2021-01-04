Keçi boynuzu nasıl yenir? Meyvesi nasıl öğütülür ve tüketilir?

Antik Yunan'dan beri sağlığa yararları ile bilinen keçiboynuzu, koyu kahverengi bezelye benzeri bir görünüme sahip. Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde yetişen keçiboyunuzu, tam bir antioksidan ve lif kaynağı. İçeriğindeki diğer etken maddelerle keçiboynuzu aynı zamanda mükemmel bir kakao alternatifi. Üstelik keçiboynuzu kakao gibi kafenoidleri içermiyor. Kakaonun migreni tetikleyen içeriklerinden muaf olması keçiboynuzunu aynı zamanda en masum çikolata haline de getiriyor. Sofra şekeri ve yapay tatlandırıcılar yerine pek çok şekilde tüketebileceğiniz keçiboynuzunun faydaları saymakla bitmiyor. Şimdi hazırsanız keçiboynuzu nasıl yenir sorusunun cevabını birlikte öğrenelim.
Keçiboynuzu Nasıl Yenir?
Anadolu'da keçiboynuzu (harnup), yaygın olarak pekmez ya da öz olarak tüketiliyor. Özellikle sindirim sistemi hastalıklarında faydası araştırmalarla kanıtlanan keçiboynuzu, kabızlık ve ishal problemlerinde ise çiğ tercih ediliyor. Ayrıca keçiboynuzu meyvesi kurutulup kavrularak toz haline de getiriliyor. Keçiboynuzu tozu kakao alternatifi olarak popüler bir biçimde kullanılıyor.
Keçiboynuzu Nasıl Tüketilir?
Dilerseniz şimdi de keçiboynuzu ve keçiboynuzu meyvesi nasıl yenir, bunu inceleyelim.
- Keçiboynuzunu pekmez şeklinde kahvaltılarda tüketebilir. Tahin ile karıştırabilirsiniz. Keçiboynuzu pekmezi kalsiyum ve demir bakımından zengindir. Ayrıca doğal bir enerji kaynağı olan keçiboynuzu pekmezi içerdiği karbonhidratlarla uzun süre tokluk sağlar. Meyvelerin birçoğu gibi keçiboynuzuna da, pekmez haline getirilirken şeker ilave ediliyor. Bu nedenle her ne kadar doğal şekerli tadıyla masum gözükse de keçiboynuzu pekmezi tüketimini sınırlamakta fayda var.
- Keçiboynuzu özü ise; meyvenin çekirdekleri ile preslenmesi sonucu elde edilir. Gıda üretiminde stabilize edici olarak kullanılan keçiboyunuzu özü çikolata aroması sağlamak için kullanılıyor. Pekmezle kıyasla daha kıvamlı daha konsantre bir yapıya sahip olan keçiboynuzu özünü sulandırarak tüketebilirsiniz.
- Kakao alternatifi olarak ise keçiboynuzu meyvesinin toz halini tercih edebilirsiniz. Toz keçiboynuzu nasıl kullanılır sorusunun cevabı ise yaratıcılığınızda saklı! Kakao içeren kek, puding hatta sıcak çikolata tariflerinde kullanabilir, bisküvi ve kurabiyeler pişirebilirsiniz. Ekmek hamuruna, pankek ve krep karışımlarına ekleyeceğiniz bir parça keçiboynuzu tozu ile daha sağlıklı lezzetler yaratabilirsiniz.
Keçiboynuzu Özü Nasıl Yenir?
- Keçiboynuzu özünü yoğurt ve dondurma üzerine dökerek yiyebilir, milkshake hazırlarken kullanabilirsiniz.
- Kahveli içeceklerinize lezzet katmak için kullanabileceğiniz keçiboynuzu özünü süt ile de tüketebilirsiniz.
- Keçiboynuzu sadece lezzeti ile değil, sağlığa faydaları nedeniyle de tercih ediliyor. Keçiboynuzu özü, özellikle balgam söktürücü özelliğe sahip. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu özü, soğuk algınlığına yönelik semptomları azaltabiliyor.
Keçiboynuzu Nasıl İçilir?
- Keçiboynuzu meyvesi, çay olarak da tüketilebilir.
- Öncelikle çay için kullanacağınız meyveyi iyice yıkayın.
- Yarım litre kaynar suya 4-5 adet keçiboynuzunu küçük parçalara bölerek atın. Meyveleri ağzı açık bir şekilde 5-6 dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Ilıklaştıkan sonra keçiboynuzu parçalarını süzerek çayınızı servis edebilirsiniz.
Taze Keçiboynuzu Nasıl Yenir?
- Olgun, kabukları yeşilden kahverengiye dönmüş taze keçiboynuzu çiğ olarak da yenilebilir. Ağaçtan toplanmış taze meyveleriniz varsa 3-4 gün oda sıcaklığında hafif kurumalarını bekleyin.
- Artık, orta sertlikteki keçiboynuzlarını tıpkı havuç gibi ısırarak yiyebilirsiniz. Ancak çekirdeklerini tükürmeyi unutmayın!
- Aktar ya da marketten satın aldığınız keçiboynuzları çok sertse fazla kurumuş olabilirler. Bu durumda meyveyi en az bir gece ıslattıktan sonra tüketmeyi deneyin.
Keçiboynuzu Nasıl Öğütülür?
- Keçiboynuzu unu olarak da bilinen keçiboynuzu tozu; meyvenin kurtulduktan sonra sanayi tipi makinelerle öğütülmesi ile elde ediliyor.
- Keçiboynuzu meyvesi, öğütüldükten sonra son bir kez daha kurutularak keçiboynuzu tozuna dönüşüyor.
- Keçiboynuzu meyvesini öğütmek için profesyonel tipte, güçlü motora sahip bir blender ya da mutfak robotu kullanmanız gerekiyor.
- Öğütmek için kullanacağınız keçiboynuzlarını iyice yıkayarak toz ve kirden arındırın.
- Keçiboynuzlarının çekirdeklerini kolayca çıkarabilmek için bir gece önceden ıslatın. Kuru, çok sert kabuklu keçiboynuzlarını kaynatmayı da seçebilirsiniz. Kaynatma sürenizin 20 dakikanın altında olmamasına dikkat edin.
- Çekirdekleri çıkarılmış meyveleri fırın tepsisine koyarak düşük sıcaklıkta birkaç saat kurutun. Meyve kurutucusu kullanıyorsanız, keçiboynuzlarınız bir gece boyunca kurutucuda tutabilirsiniz.
- Artık keçiboynuzlarını blender ya da mutfak robotu yardımıyla öğütebilirsiniz. Bu işleme başlamadan önce bıçakların ve motor gücünün öğütmeye uygun olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Zira sert keçiboynuzu kabukları cihazınıza kalıcı zarar verebilir.
- Öğüttüğünüz keçiboynuzu tozunu topaklar ve kalmış parçaları eleyerek kullanabilirsiniz.
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