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Keçinin kulağından çıkan üçüncü boynuz görenleri şaşırtıyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Güngör’ün sürüsündeki keçilerden birinin kulağından boynuz çıktı.

Mersin'de Bayındır Mahalle Muhtarı Mustafa Güngör oğlakken aldığı keçinin kulağından geçen yıldan itibaren boynuz uzamaya başladı. Kendisinin ömründe ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu belirten Güngör, “Boynuz kulağa geçer diye bir söz var. Bu kez boynuz kulağı tam geçti. Çünkü kulaktan çıktı. Gerçekten çok şaşırtıcı bir durum. Keçinin normal iki boynuzu var. Üçüncü olarak şimdi hayvanın kulağında da var. Ben ömrüm boyunca böyle bir olaya şahit olmadım” dedi.

Güngör, ayrıca keçisini görmeye birçok kişinin geldiğini, keçisine çok önem verdiğini belirterek, ömür boyu ölünceye kadar kimseye satmayacağını söyledi. Güngör’ün komşusu Erhan Nizamoğlu ise, “Keçinin iki boynuzu var. Üçüncü boynuzu da kulağında çıkmış. Bugüne kadar böyle bir olaya şahit olmamıştım” diye konuştu. Yetkililerin “doğumsal anomali” adını verdikleri bu hastalık için çok nadir görülen bir durum olarak değerlendiriliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin keçi boynuz

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