Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Tokyo’da sporcularımızın yanındayız"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hiçbir engel azim ve gayretin karşısında engel değildir. Milli gururumuz olan sporcularımız, ata sporu olarak bilinen goalball branşında ülkemizi temsil ederek bayrağımızı gönderde dalgalandırmışlardır." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Keçiören’in Yıldızları" programında bu hafta görme engellilerin ata sporu olarak bilinen goalball'ın başarılı iki milli sporcusu Hüseyin Alkan ve Tekin Okan Düzgün’ün başarı hikâyeleri izleyicilerle paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’in Yıldızları’nda bu hafta Goalball A Milli Takım sporcuları Hüseyin Alkan ve Tekin Okan Düzgün’ün konuk edildiğini belirtti. Altınok, "Hiçbir engel azim ve gayretin karşısında engel değildir. Milli gururumuz olan sporcularımız, ata sporu olarak bilinen goalball branşında ülkemizi temsil ederek bayrağımızı gönderde dalgalandırmışlardır. Tokyo Goalball Paralimpik Şampiyonası’nda da her iki sporcumuzun yanında olacağız." açıklamasında bulundu.