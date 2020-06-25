Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan öğrencilere spor desteği

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elvin Beren Yatkın'ın sosyal medya üzerinden talep ettiği voleybol filesi isteğine kayıtsız kalmadı, öğrencinin isteğini karşıladı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Hacı Sabancı Ortaokulunda eğitim gören Elvin Beren Yatkın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Başkan Turgut Altınok'a ulaşarak voleybol filesi ve voleybol topu talebinde bulundu.

Başkan Turgut Altınok da koronavirüs salgını nedeniyle parka gidemediklerini, ip ve poşetle sokağa kurdukları derme çatma fileyle voleybol oynadıklarını belirten Elvin Beren'in talebine kayıtsız kalmadı.

Bu talebi karşılamak için ilgili birim müdürlüğüne talimat veren Altınok, Keçiören Bademlik Mahallesinde ikamet eden genç öğrenciye ve mahalle arkadaşlarına portatif file, badminton seti ve voleybol topu hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, bu yıl Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Keçiören Belediyesi arasında ilçeye yönelik tesis yatırımları için çeşitli protokollerin imzalandığını, bu sayede ilçenin sportif faaliyetlere yönelik altyapısını güçlendirdiklerini ve gençler için tesislerin sayısını çoğaltacaklarını bildirdi.