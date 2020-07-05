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Keçiören Belediyesi çöp kamyonlarına maske taktı

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Temizlik, maske ve mesafe kuralına farkındalık oluşturmak için belediyemiz çöp kamyonlarına 'temizlik, maske ve mesafe' yazılı maske taktık" - "Başkent'te ve ülkemiz genelinde vaka sayısında yaşanan düşüş bizleri mutlu etmişken bir anda özellikle Ankara'daki vakaların artış göstermesiyle kamuoyunda farkındalık oluşturmayı uygun gördük"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Temizlik, maske ve mesafe kuralına farkındalık oluşturmak için belediyemiz çöp kamyonlarına 'temizlik, maske ve mesafe' yazılı maske taktık." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, Ankara'da koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salgının yayılımını azaltmak için günlerdir tekrarlanan temel kuralları vatandaşlara farklı bir şekilde anlatmak için bir yöntem düşündüklerini aktaran Altınok, 44 çöp kamyonuna maske taktıklarını bildirdi.

Ankara'da ve tüm Türkiye'de koronavirüs vakasının yayılımının toplumsal duyarlılıkla azaltılabileceğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Başkent'te ve ülkemiz genelinde vaka sayısında yaşanan düşüş bizleri mutlu etmişken bir anda özellikle Ankara'daki vakaların artış göstermesiyle kamuoyunda farkındalık oluşturmayı uygun gördük. Bu kapsamda günlerdir Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu tarafından tekrarlanan temizlik, maske ve mesafe kuralına farkındalık oluşturmak için belediyemiz çöp kamyonlarına 'temizlik, maske ve mesafe' yazılı maske taktık. Salgının büyüyüp tekrarlamaması ve ekonomik olumsuzlukların yaşanmaması için tüm Türkiye'yi duyarlı olmaya davet ediyorum.

İnsanımızın sağlığını korumak, insanlarımızı yaşatmak için toplumsal duyarlılığı da artırmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz, 'Bir insanın ölümü bir alimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur.' buyuruyor. Sağlığımızı korumak aynı zamanda farzdır. Kendimiz, ailemiz, çocuklarımız, ülkemiz ve tüm insanlık için üzerimize düşeni yapmalıyız."

Turgut Altınok, salgının yayılımını önlemek için bir farkındalık çalışması daha yaparak Keçiören'in birçok parkında 'temizlik, mesafe ve maske' yazılı tişört dağıttı.

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