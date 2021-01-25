Keçiören Belediyesi Kreş Adası eğitime hazır

Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi’ne inşa edilen Kreş Adası’nın restore çalışmaları tamamlandı. Uzman öğretmen kadrosuyla eğitim vermeye hazır olan kreşte aynı zamanda çocuk psikologları da görev yapacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 200 öğrenci kapasiteli yeni ‘Kreş Adası’nın hizmet vermeye hazır olduğunu belirtti. Altınok, “Kreş Adamızı modern bir şekilde inşa ederek çocuklarımız için kaliteli ve konforlu derslikler yaptık. Şu anda sınıflarımızı eğitime hazır hale getirdik ve kreşimizin öğrenci kapasitesini de artırdık. 200 öğrenci kapasiteli kreşimizde görev yapacak olan uzman öğretmenlerimiz de hizmet içi eğitimlerini tamamladırlar” ifadelerini kullandı.

Kreş Adası’na kayıtlı minik öğrencilere nitelikli eğitim verileceğinin de altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için yeni nesil sınıflar hazırladık. Çiçek ve meleklerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için temel eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Burada eğitim alacak olan minik yavrularımızın geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik” dedi.

