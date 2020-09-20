Keçiören Belediyesi'nden "hareketsiz kalma, sağlıklı kal" mesajı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenleyerek "hareketsiz kalma, sağlıklı kal" mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, AB'nin sürdürülebilir alternatif ulaşım politikalarına dikkati çekmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül'ü kapsayan günler, Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kabul ediliyor.

Keçiören Belediyesi de bu kapsamda Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin katılımıyla bisiklet turu düzenledi. Etkinlikte, hareketin sağlık için önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları kaydetti:

"Her gün en az bir saatimizi spora ve sağlığımıza ayıralım. Her gün spor yapan insan hastaneye gitme ihtiyacı duymaz. En iyi antibiyotik spordur. Hareket olan yerde bereket olur. Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için, kötü alışkanlıklardan korunmak için spor önemlidir. Bugünü bir başlangıç kabul edelim ve her gün bir saatimizi spora ve sağlığımıza ayıralım. Spor yapan zinde ve dayanıklı olur."