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  4. Keçiören Kaymakamlığından "4 aydır elektriği kesik olduğu" iddia edilen aboneye ilişkin açıklama:

Keçiören Kaymakamlığından "4 aydır elektriği kesik olduğu" iddia edilen aboneye ilişkin açıklama:

24.04.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Vatandaşın ikametgahının elektriğinin 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiği, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığı tespit edilmiştir"

Keçiören Kaymakamlığı, ikametgahına 4 aydır elektrik verilmediği iddia edilen vatandaşın elektriğinin borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiğini, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, söz konusu vatandaşın ikametgahının elektriğinin öne sürüldüğü gibi 4 aydır kesik olmadığının belirlendiği aktarıldı.

Elektriğin, borcu nedeniyle, dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiğinin, 5 gün sonra, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşımıza 2021'de 2 kez pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 şubat ayında doğal gaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 lira destek sağlandığı, ailenin bugüne kadar pandemi ve doğal gaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borcu yüzünden 4 aydır elektriği kesik olduğu belirtilen evi dün ziyaret etmişti.

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