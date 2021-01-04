Keçiören'de 10 litre atık yağ getirene çanta hediye

Keçiören Belediyesi tarafından bitkisel atık yağların geri dönüşümü için başlatılan kampanya kapsamında 10 litre ve üzeri atık yağ getiren vatandaşlara cüzdan da olabilen alışveriş çantası hediye ediliyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bitkisel atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını kesintisiz sürdüren belediye, 10 litre ve üzeri atık yağ getirene alışveriş çantası hediye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, atık yağların kaynağında toplanmasına ilişkin yürütülen kampanyanın çevreyi korumak adına birçok fayda sağladığını belirtti.

Kampanya kapsamında Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde kullanılan ve atık duruma gelen bitkisel yağların kaynağında biriktirilerek kanalizasyon sistemine karışmasının önlendiğinin altını çizen Altınok, "Toplanan bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizele ve biyogaza dönüştürülüyor. Ayrıca çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı artırmak için geri dönüştürülebilir her türlü atığı topluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.