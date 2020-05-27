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Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.05.2020 11:34 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından öğlen ve ikindi namazlarıyla birlikte cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmaya başlayacağının duyurulmasıyla birlikte Keçiören Kaymakamlığı tarafından belirlenen 52 cami ile 8 semt pazarı alanı ve 6 okul bahçesi ibadete hazırlandı"

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından öğlen ve ikindi namazlarıyla birlikte cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmaya başlayacağının duyurulmasıyla birlikte Keçiören Kaymakamlığı tarafından belirlenen 52 cami ile 8 semt pazarı alanı ve 6 okul bahçesinin ibadete hazırlandığını kaydetti.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süredir toplu olarak ibadete kapalı olan camilerin “yeni normal” dönemde ibadete açılması kararının alınmasıyla birlikte Keçiören Belediyesi ilçedeki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları için özel bir ekip oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, vatandaşların sağlığını korumak için normalleşme sürecinde atılacak her türlü adımı attıklarını ifade ederek, “İbadethanelerimiz cemaatini, bizler de camilerimizde ibadetlerimizi eda etmeyi özledik. İnşallah el ele vererek bu salgın döneminin üstesinden geleceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Altınok, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından öğlen ve ikindi namazlarıyla birlikte cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmaya başlayacağının duyurulmasıyla birlikte Keçiören Kaymakamlığı tarafından belirlenen 52 cami ile 8 semt pazarı alanı ve 6 okul bahçesinin ibadete hazırlandığını kaydetti.

Cemaatle kılınacak olan öğle, ikindi ve cuma namazları öncesinde ve sonrasında camileri rutin aralıklarla dezenfekte edeceklerini de aktaran Altınok, “Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Rutin olarak sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ile vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla temiz bir ortamda ibadet edebilirler. Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) kokusu olan gül kokusunu da tüm ibadethanelerimize sıkarak daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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