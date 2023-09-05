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Keçiören’de alevi dedeleri ve kanaat önderleri bir araya geldi

05.09.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un başkanlığında gerçekleştirilen “Ankara Buluşmaları” toplantılarında alevi dedeleri ve alevi inanç ve kültür örgütlerinin temsilcileri bir araya getirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok başkanlığında “Ankara Buluşmaları” ilçedeki Estergon Kalesinde düzenlendi. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Altınok, Ankara’nın manevi inanç ve değerlerine katkı sunmak için bu tür toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hem maddi hem de manevi yönden daha iyi bir Ankara için istişare etmeyi sürdürüyoruz. Ortak akılla projeler geliştirip Başkent’imizi ulusal ve uluslararası alanda birlik ve kardeşliğin merkezi yapma yolunda alevi Dedelerimizle ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle buluştuk. Bugün bir araya geldiğimiz saygıdeğer Dedelerimiz ve alevi inanç ve kültür örgütleri temsilcileriyle Başkent’imize, insanımıza katabileceğimiz değerleri ele aldık. Türk milletinin manevi değerlerini ve özünü geleceğe taşıyabilmek için inanç ve değerlerimizin yaşatılması oldukça önemlidir. Toplantımızda gerek Keçiören’imizde gerekse Ankara’mızda alevi vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın ne tür talep ve beklentileri olduğunu dinledik. Bir yandan da alevi kanaat önderlerini bir araya getirerek birlik ve beraberlik içinde alevilik inancının gereklerinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu vurguladık. Toplantımıza katkı sunan tüm dedelerimize ve aleviliğe katkı sunan sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah el ele daha güzel bir Ankara için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Uzun süre fikir alışverişi yapılan toplantıda, alevi dedeleri ve alevi inanç ve kültür örgütleri temsilcileri kendi yörelerine ait talep ve beklentilerini dile getirdiler. Her bir konuşmacı toplantıda ayrı ayrı söz alarak, taleplerin yanı sıra alevi örgütlerinin birlik ve uyum içinde inançlarını nasıl yaşayabileceklerine ilişkin istişarede bulundular.

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